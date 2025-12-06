I due volti della bellezza | talk show & dinner party al Circolo Canottieri Lazio
Grande successo per " I due volti della bellezza", il format ideato e realizzato dalla giornalista Maridi Vicedomini teso a coniugare in maniera originale la bellezza estetica con quella interiore,un mosaico di voci che mette a confronto moda, arte, medicina, etica e spiritualità. L' evento si è svolto qualche giorno fa nei saloni del prestigioso Circolo Canottieri Lazio in Roma ed ha visto la partecipazione di esponenti del mondo dello spettacolo, dell' impresa,del giornalismo e del professionismo italiano. Ad aprire la serata,un interessante talk show, moderato dal giornalista Mattia Iovane, che ha avuto come protagonisti, per la Bellezza Estetica, il couturier Nino Lettieri,il chirurgo plastico e medico estetico Marco Ferretti, Ciro Lombardo,Amministratore Unico di LO. 🔗 Leggi su Iltempo.it
