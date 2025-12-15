Avellino furto in abitazione a Contrada Bosco dei Preti | scattano le indagini

Nella notte scorsa, un’abitazione in Contrada Bosco dei Preti ad Avellino è stata oggetto di un furto da parte di ignoti. Le forze dell’ordine hanno avviato immediatamente le indagini per risalire ai responsabili e tutelare la sicurezza della zona.

AVELLINO – Nella notte scorsa un’abitazione situata in Contrada Bosco dei Preti è stata presa di mira da ignoti. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, i ladri hanno forzato una finestra per accedere all’interno, approfittando dell’assenza dei proprietari.Bottino e indagini della. Avellinotoday.it

