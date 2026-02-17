Consar Turno di sosta dopo la sconfitta | Ora testa a Sorrento per dare il meglio

La Consar ha deciso di fermarsi dopo aver perso contro Lagonegro, una sconfitta che ha lasciato il team a tre punti dalla seconda posizione e a nove dalla capolista Prata di Pordenone. La squadra aveva affrontato la trasferta di Marsicovetere con l’obiettivo di consolidare il podio, ma è uscita sconfitta per 3-0. Ora i giocatori si preparano per la sfida di Sorrento, puntando a reagire dopo il ko.

La negativa trasferta di Marsicovetere e la prima sconfitta stagionale contro Lagonegro, peraltro per 3-0, ha fatto scivolare la Consar al terzo posto a 3 punti da Pineto e a 9 dall'ormai quasi irraggiungibile capolista Prata di Pordenone. Dopo aver raggiunto meritatamente il primo posto in classifica, i bizantini hanno faticato a ritrovare quella fluidità di gioco e quella determinazione feroce che consentiva ogni rimonta, anche la più difficile. Anche con la Rinascita si sono visti sprazzi di tutto questo, ma insufficienti per completare le rimonte sino al termine di ogni singolo set. La partita con Lagonegro è stata complicata sin da subito, l'approccio non è stato dei migliori e i padroni di casa non hanno mai davvero prestato il fianco per una rimonta.