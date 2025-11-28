Obiettivo mantenere il primato | per la Consar un' inedita e insidiosa trasferta a Sorrento

Trasferta e rivale inedite per Ravenna. La Consar è partita venerdì pomeriggio alla volta di Sorrento dove sabato, alle 18.30, al PalAtigliana, affronterà nel match d'apertura della settima giornata del campionato di A2 Credem Banca la neopromossa Romeo, che ha raggiunto il punto più alto della. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

STRATEGIA di SUCCESSO Per dimagrire e mantenere il peso nel tempo (obiettivo vero!) non si devono seguire diete strane/restrittive che, al limite, permettono di ottenere solo il primo effimero obiettivo ma: ?imparare a riconoscere la FAME distinguendola - facebook.com Vai su Facebook

Obiettivo mantenere il primato: per la Consar un'inedita e insidiosa trasferta a Sorrento - È la partita di Antonino Russo: il palleggiatore della Consar torna nei luoghi dove è nato e cresciuto, dove vive la sua famiglia e dove ha mosso i primi passi nel mondo della pallavolo, con il Volley ... Segnala ravennatoday.it

Valentini applaude la capolista Consar: “Nessun cambio? Una mia scelta” - Il match con Lagonegro, giocato sotto lo sguardo del bomber del Ravenna Stefano Okaka, ... Secondo corriereromagna.it

Consar "Vogliamo i playoff. Non sarà facile" - Il concetto lo ha ribadito ieri coach Antonio Valentini, al raduno della prima squadra, nel giorno dell’avvio della campagna ... Secondo ilrestodelcarlino.it