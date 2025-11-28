Obiettivo mantenere il primato | per la Consar un' inedita e insidiosa trasferta a Sorrento

Trasferta e rivale inedite per Ravenna. La Consar è partita venerdì pomeriggio alla volta di Sorrento dove sabato, alle 18.30, al PalAtigliana, affronterà nel match d'apertura della settima giornata del campionato di A2 Credem Banca la neopromossa Romeo, che ha raggiunto il punto più alto della. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

