A San Severo, i conigli che vagano sull’argine sono diventati un problema per il Comune, che ora deve organizzare una cattura. La presenza degli animali, spesso abbandonati, ha portato a una situazione di disagio per i residenti e per gli agricoltori della zona. Nei giorni scorsi, alcune persone si sono lamentate perché i conigli si avventurano tra le colture, danneggiando le piante e creando rischi di incidenti. La questione si è chiarita anche grazie a una normativa locale che stabilisce le modalità di gestione degli animali domestici non più controllati.

Si chiarisce il quadro normativo sui conigli domestici vaganti nella zona di San Severo, a Cotignola. Dopo quasi due anni di interlocuzioni tra Comune, Regione, Provincia e Ispra, è arrivato il parere della Regione Emilia-Romagna: non potrà essere attivato un piano di controllo regionale perché, in base alla normativa vigente, i conigli domestici rientrano tra gli animali da compagnia e non tra la fauna selvatica. La conseguenza è netta: la gestione ricade in capo al Comune. Un passaggio già anticipato ai cittadini durante gli incontri sul bilancio, ma che ora trova una conferma formale. I conigli, pur vivendo allo stato brado e riproducendosi liberamente, non possono essere lasciati senza controllo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Conigli sull’argine a San Severo. Il Comune dovrà pensare a catturarli

