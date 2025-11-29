Conferenza stampa Spalletti post Juve Cagliari | le sue dichiarazioni

di Marco Baridon dopo il match della 13ª giornata di Serie A 202526. (inviato all’Allianz Stadium) – Luciano Spalletti ha parlato in conferenza stampa dopo Juve Cagliari, valida per la 13ª giornata di Serie A. Le sue dichiarazioni. – «». – «». – «». – «». – «». – «». – «». – «». – «». – «». – «». – «». – «». – «». – «». – «». – «». – «». – «». – «». – «». – «». – «». .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Conferenza stampa Spalletti post Juve Cagliari: le sue dichiarazioni

Scopri altri approfondimenti

A Verona per la conferenza stampa di analisi del voto regionale. La Lega è il primo partito della città e siamo assolutamente orgogliosi di questo risultato per cui ringrazio in modo particolare militanti e segretari di sezione per il lavoro svolto. Ora vogliamo pren - facebook.com Vai su Facebook

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha attaccato verbalmente la giornalista di CBS News Nancy Cordes durante una conferenza stampa nello Studio Ovale, dandole della "stupida" dopo una domanda sull'ingresso dei rifugiati afgani in Usa. La reporte Vai su X

Conferenza stampa Spalletti post Juve Cagliari: le sue dichiarazioni - Conferenza stampa Spalletti post Juve Cagliari: le sue dichiarazioni dopo il match della 13ª giornata di Serie A 2025/26 (inviato all’Allianz Stadium) – Luciano Spalletti ha parlato in conferenza stam ... Da juventusnews24.com

Conferenza stampa Spalletti post Bodo Glimt Juve: «Finalmente ho visto i giocatori rilassati. Sono felice per loro e i tifosi venuti fin qui» - Conferenza stampa Spalletti post Bodo Glimt Juve: le dichiarazioni del tecnico bianconero dopo il match di Champions League Luciano Spalletti ha parlato in conferenza stampa al termine di Bodo Glimt J ... Lo riporta juventusnews24.com

Ecco perché Spalletti non parlerà in conferenza stampa alla vigilia di Juventus-Cagliari - Domani per la Juventus sarà già vigilia della sfida contro il Cagliari, ma Luciano Spalletti non terrà la classica conferenza stampa per presentare il match della ... Scrive tuttojuve.com