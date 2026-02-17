Conferenza stampa Chivu | Ci sono episodi a favore o contro ma bisogna smetterla di lamentarsi e fare i moralisti
Cristian Chivu ha parlato in conferenza stampa prima della partita contro il BodoGlimt, accusando alcuni episodi di aver influenzato il risultato senza però voler puntare il dito contro nessuno. Durante l’incontro con i giornalisti, il tecnico dell’Inter ha invitato a smettere di lamentarsi e di assumere atteggiamenti moralisti, sottolineando che non serve alimentare polemiche sterili. Chivu ha anche ricordato che in passato ci sono stati momenti favorevoli e sfavorevoli, ma ora bisogna concentrarsi sulla prestazione in campo. La gara di andata si gioca domani, e l’allenatore sarà affiancato dal
Argomenti discussi: Chivu: Partita globale: servono equilibrio e forza mentale; Chivu: Gli arbitri non sono il problema del calcio italiano, non vedo fantasmi. Juve non decisiva; Chivu: Gli arbitri? Non vedo fantasmi. Io qui per trovare soluzioni, non per lamentarmi; Bastoni, colloquio con Chivu: sostegno dal tecnico e dalla squadra. E oggi parlerà in conferenza.
Bastoni e Chivu diretta prima di Bodo-Inter: segui la conferenza stampa LIVEL'allenatore e il difensore nerazzurro parlano in Norvegia alla vigilia dell'andata dei playoff: la cronaca in tempo reale dopo la bufera di Juve-Inter ... corrieredellosport.it
Non ha sbagliato neanche questa volta. Anzi, ha dato una lezione a tutti. Una conferenza stampa in cui avrebbe potuto seguire il filone degli ultimi giorni, quello delle polemiche infinite sull'espulsione di Kalulu, del comportamento di Bastoni. In fondo hanno p
