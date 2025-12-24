Conad Nord Ovest amplia i confini Acquisita la catena PiùMè

Conad Nord Ovest amplia la propria presenza nel territorio con l’acquisizione di PiùMè, rafforzando la rete di punti vendita e consolidando la propria posizione nel settore della distribuzione alimentare. L’operazione, che include anche la società versiliese General srl e aziende collegate, rappresenta un passo strategico per lo sviluppo e la crescita dell’azienda nel mercato locale e nazionale.

Conad Nord Ovest ha annunciato di aver siglato un importante accordo per l'acquisizione della storica società versiliese General srl e di società alla stessa collegate. General srl e le società alla stessa collegate sono titolari di una catena di negozi ad insegna PiùMè che costituisce una realtà di riferimento nel settore home care e personal care. L'operazione rappresenta per Conad Nord Ovest un passo strategico per migliorare ulteriormente l'offerta ai propri clienti quale operatore multicanale, entrando nel settore drugstore. L'acquisizione è sottoposta all'approvazione delle Autorità Antitrust, come previsto dalla normativa vigente.

