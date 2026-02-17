Con l’uscita de Il Diavolo veste Prada 2 il guardaroba di Andy Sachs si conferma protagonista assoluto con citazioni del passato

Il film Il Diavolo veste Prada 2 uscirà il 1 maggio e le prime immagini sul set mostrano come l’abbigliamento di Andy Sachs sia cambiato nel tempo. La protagonista, interpretata ancora da Anne Hathaway, indossa ora capi più eleganti e sofisticati rispetto al passato, riflettendo la sua crescita personale. Un dettaglio che salta subito all’occhio è l’uso di accessori più raffinati e colori più maturi rispetto alle prime apparizioni.

Il Diavolo Veste Prada 2 arriva nelle sale il 1 maggio. Ma i look di Andy Sachs, trapelati dal set, raccontano già l'evoluzione della protagonista, 20 anni dopo. Ecco i brand che l'hanno vestita. In un chiaro omaggio al finale del primo film, Andy appare in blazer in suede Ralph Lauren, jeans chiari Levi's e borsa Nellcôte Valentino. Stivali python Zadig & Voltaire e foulard in seta stratificati completano un ensemble che riecheggia la passerella Celine firmata Michael Rider, celebrando una maturità stilistica più consapevole. Il guardaroba include anche capi della prima collezione eponima di Phoebe Philo, come la T-shirt high-low abbinata a pantaloni bianchi e tacchi scultorei Prada.