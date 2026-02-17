come vengono tassati i piloti e dove versano le imposte se fanno dei viaggi internazionali

Marco Rossi, pilota di voli internazionali, si trova a dover affrontare regole fiscali diverse a seconda del tipo di viaggio. Quando vola all’estero, deve decidere se dichiarare i redditi nel paese di partenza o in quello di destinazione, e spesso si trova a dover gestire più di una normativa fiscale. Un esempio concreto: un pilota italiano che lavora su rotte europee deve capire in quale Stato pagare le tasse sui compensi ricevuti.

Professione affascinante sotto molti punti di vista, ma quando si è un pilota è necessario gestire correttamente la tassazione, che cambia radicalmente quando si è impiegati nei voli domestici e in quelli internazionali. Quando si lavora su tratte interne – come può essere la Roma-Torino – devono essere pagate le tasse al 100% sul reddito percepito, mentre per i voli internazionali (Roma-New York solo per fare un esempio) il prelievo fiscale può scendere al 50%: in questo caso, infatti, entrano in gioco le convenzioni contro le doppie imposizioni, perché è necessario pagare le tasse anche all’estero. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

