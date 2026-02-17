Colpa dei sensi streaming e diretta tv | dove vedere la terza puntata

Gabriel Garko e Anna Safroncik tornano sul piccolo schermo questa sera, martedì 17 febbraio 2026, con la terza puntata di *Colpa dei sensi* su Canale 5. La fiction, diretta da Ricky Tognazzi e Simona Izzo, va in onda alle 21:45 e può essere vista sia in diretta TV sia in streaming. La scelta di trasmettere l’episodio in prima serata ha attirato molti spettatori affezionati, che potranno seguire le vicende dei protagonisti in modo semplice e immediato.

Questa sera, martedì 17 febbraio 2026, alle ore 21,45 su Canale 5 va in onda la terza puntata di Colpa dei sensi, la nuova fiction Mediaset diretta da Ricky Tognazzi e Simona Izzo, e che vede come protagonisti Gabriel Garko e Anna Safroncik, che tornano a recitare insieme dopo il successo di Se potessi dirti addio. La fiction è composta da sei episodi della durata di circa 50 minuti ciascuno, e viene trasmesso ogni venerdì in prima visione per tre puntate, con due episodi a serata.