Colpa dei sensi streaming e diretta tv | dove vedere la seconda puntata

. Questa sera, martedì 10 febbraio 2026, alle ore 21,45 su Canale 5 va in onda la seconda puntata di Colpa dei sensi, la nuova fiction Mediaset diretta da Ricky Tognazzi e Simona Izzo, e che vede come protagonisti Gabriel Garko e Anna Safroncik, che tornano a recitare insieme dopo il successo di Se potessi dirti addio. La fiction è composta da sei episodi della durata di circa 50 minuti ciascuno, e viene trasmesso ogni venerdì in prima visione per tre puntate, con due episodi a serata. Ma dove vedere Colpa dei sensi in tv e streaming? Ecco tutte le informazioni. 🔗 Leggi su Tpi.it

Colpa dei sensi: dove e come vedere la fiction in streamingLa fiction Colpa dei sensi è disponibile in streaming esclusivo su Mediaset Infinity, il servizio ufficiale che raccoglie i contenuti di Canale 5, Italia 1 e Rete 4. Come si legge sul sito ufficiale ... daninseries.it

Tutto sulla seconda puntata di Colpa dei sensi: Davide si avvicina alla verità sull’omicidio di sua madreAlla festa di compleanno di Enrico viene invitato anche Davide: lo attende una sorpresa. Purtroppo per lui sgradita. iodonna.it

