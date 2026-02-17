Colpa dei sensi le anticipazioni dell’ultima puntata
Stasera su Canale 5 va in onda la terza e ultima puntata di Colpa dei sensi, la fiction con protagonista Gabriel Garko: ecco tutte le anticipazioni. Questa sera su Canale 5 andrà in onda la terza e ultima puntata di Colpa dei sensi, la fiction con Gabriel Garko che in queste settimane ha appassionato tutto il grande pubblico Mediaset. Ma cosa accadrà e come terminerà la storia di Davide? Andiamo a leggere tutte le anticipazioni e quello che accadrà stasera. Nel quinto episodio vedremo le conseguenze di quanto accaduto a Enrico. Davide si ritrovata al centro del mistero e sono in molti a guardarlo con diffidenza. 🔗 Leggi su Novella2000.it
Colpa dei sensi, stasera in tv l'ultima puntata: le anticipazioni
Gabriel Garko e Anna interpretano i protagonisti di
Colpa dei Sensi, anticipazioni terza ed ultima puntata di martedì 17 febbraio 2026
Questa sera su Canale 5 va in onda l’ultima puntata di “Colpa dei Sensi”.
FORBIDDEN FRUIT ANTICIPAZIONI: ENDER SENTE PASSI NELL'OMBRA E POI... IL COLPO CHE CHIUDE TUTTO
Argomenti discussi: Colpa dei sensi, stasera in tv la seconda puntata: le anticipazioni; Colpa dei sensi: Seconda puntata Video; Canale 5, stasera 2° episodio di Colpa dei sensi: le anticipazioni; Colpa dei sensi stasera in tv su Canale 5, anticipazioni: Davide è in pericolo.
Colpa dei sensi, il gran finale: verità sconvolgenti e l'amore di Gabriel Garko messo alla provaOggi, martedì 17 febbraio su Canale 5 l’ultima puntata di Colpa dei sensi: Laura contro Davide, segreti rivelati e un finale ricco di colpi di scena. libero.it
Come finisce Colpa dei Sensi? Grande colpo di scena nell’ultima puntata del 17 febbraio 2026Oggi andrà in onda l’ultima puntata della serie con Gabriel Garko e Anna Safronick. Ma come finisce Colpa dei Sensi ? Scopriamo le ... alfemminile.com
, ' Con #SimonaIzzo, dietro le quinte di #ColpaDeiSensi A domani sera, martedì 17, su #Canale5 e #MediasetInfinity, per l'ultima attesissima puntata! Gabriel Garko Compagnia Leone Cinematografica facebook