Stasera su Canale 5 va in onda la terza e ultima puntata di Colpa dei sensi, la fiction con protagonista Gabriel Garko: ecco tutte le anticipazioni. Questa sera su Canale 5 andrà in onda la terza e ultima puntata di Colpa dei sensi, la fiction con Gabriel Garko che in queste settimane ha appassionato tutto il grande pubblico Mediaset. Ma cosa accadrà e come terminerà la storia di Davide? Andiamo a leggere tutte le anticipazioni e quello che accadrà stasera. Nel quinto episodio vedremo le conseguenze di quanto accaduto a Enrico. Davide si ritrovata al centro del mistero e sono in molti a guardarlo con diffidenza. 🔗 Leggi su Novella2000.it

Colpa dei sensi, le anticipazioni dell'ultima puntata

Gabriel Garko e Anna interpretano i protagonisti di

Questa sera su Canale 5 va in onda l’ultima puntata di “Colpa dei Sensi”.

