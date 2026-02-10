Colpa dei Sensi anticipazioni terza ed ultima puntata di martedì 17 febbraio 2026

Questa sera su Canale 5 va in onda l’ultima puntata di “Colpa dei Sensi”. La serie con Gabriel Garko e Anna Safroncik si chiude dopo tre serate, tutte andate in onda da fine gennaio. La regia di Ricky Tognazzi e Simona Izzo ha portato in tv una storia che ha fatto discutere e appassionare il pubblico. Ora, l’ultimo episodio promette colpi di scena e risposte.

Sono tre gli appuntamenti di Colpa dei Sensi, la serie di Canale 5 con protagonisti Gabriel Garko e Anna Safroncik in onda da venerdì 30 gennaio 2026, con la regia di Ricky Tognazzi e Simona Izzo. Al centro della scena Davide e la sua voglia di scoprire chi ha ucciso davvero la madre. Un percorso che lo porterà a riaccendere la sua vecchia passione per Laura, nel frattempo diventata la moglie del suo amico Enrico. Di seguito le trame degli episodi, aggiornate di settimana in settimana. Colpa dei Sensi, anticipazioni terza e ultima puntata. 1×03: Laura è sconvolta per quanto è accaduto a Enrico: anche ai suoi occhi, Davide diventa il principale sospettato.

