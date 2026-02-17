Colpa dei sensi ci sarà una seconda stagione? Ecco la trama della puntata finale di stasera e i possibili sviluppi
Martedì 17 febbraio 2026, il network trasmette l’ultimo episodio di Colpa dei sensi, una serie che ha catturato l’attenzione di molti fan. La puntata finale svela gli ultimi colpi di scena e apre la porta a possibili sviluppi futuri. La storia, con Gabriel Garko e Anna Safroncik, si avvia verso la conclusione, lasciando incertezza sulla continuazione. La serie si conclude questa sera, ma i rumors su una seconda stagione già circolano tra gli appassionati.
Martedì 17 febbraio 2026 va in onda la terza e ultima puntata di Colpa dei sensi: si farà una seconda stagione? Ci sarà una seconda stagione di Colpa dei sensi? La miniserie con protagonisti Gabriel Garko e Anna Safroncik si avvia verso il suo gran finale su Canale 5 con la terza e conclusiva. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Colpa dei sensi stasera in tv su Canale 5 l'ultima puntata: come finisce la miniserieColpa dei sensi, l'ultima puntata stasera su Canale 5: tensioni, rivelazioni e il gran finale della miniserie crime-drama con Gabriel Garko e Anna Safroncik ... movieplayer.it
Colpa dei sensi, stasera il gran finale su Canale 5: amori spezzati, sparizioni e una verità che cambia tuttoStasera l’ultima puntata della fiction con Gabriel Garko e Anna Safroncik: sospetti, indagini e un epilogo ad alta tensione ... giornalelavoce.it
