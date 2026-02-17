Martedì 17 febbraio 2026, il network trasmette l’ultimo episodio di Colpa dei sensi, una serie che ha catturato l’attenzione di molti fan. La puntata finale svela gli ultimi colpi di scena e apre la porta a possibili sviluppi futuri. La storia, con Gabriel Garko e Anna Safroncik, si avvia verso la conclusione, lasciando incertezza sulla continuazione. La serie si conclude questa sera, ma i rumors su una seconda stagione già circolano tra gli appassionati.

© Ilgiornaleditalia.it - Colpa dei sensi, ci sarà una seconda stagione? Ecco la trama della puntata finale di stasera e i possibili sviluppi

