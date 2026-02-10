Questa sera, alle 21, su Rai1 va in onda la seconda puntata di

, 10 febbraio. Questa sera, venerdì 10 febbraio 2026, alle ore 21.30 subito dopo La ruota della fortuna va in onda in prima visione su Canale 5 la prima puntata di Colpa dei sensi, diretta da Ricky Tognazzi e Simona Izzo, e che vede come protagonisti Gabriel Garko e Anna Safroncik, che tornano a recitare insieme dopo il successo di Se potessi dirti addio. La fiction è composta da sei episodi della durata di circa 50 minuti ciascuno, e viene trasmesso ogni venerdì in prima visione per tre puntate, con due episodi a serata. Vediamo insieme tutte le informazioni sulla puntata di stasera. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Colpa dei sensi: le anticipazioni (trama e cast) della seconda puntata

Approfondimenti su Colpa dei sensi

Questa sera alle 21 va in onda la prima puntata di

Questa sera su Canale 5 va in onda la seconda puntata di Colpa dei sensi.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

È Colpa Nostra | Trailer Ufficiale | Prime Video

Ultime notizie su Colpa dei sensi

Argomenti discussi: Colpa dei sensi, stasera in tv la seconda puntata: le anticipazioni; Colpa dei sensi, serie con Gabriel Garko: prima puntata in streaming; Canale 5 ferma Garko sul più bello: Colpa dei sensi sparisce dal palinsesto e scatena la rabbia dei fan; Niente Colpa dei sensi stasera: Canale 5 non sacrifica la sua fiction. Perché e quando torna.

Tutto sulla seconda puntata di Colpa dei sensi: Davide si avvicina alla verità sull’omicidio di sua madreAlla festa di compleanno di Enrico viene invitato anche Davide: lo attende una sorpresa. Purtroppo per lui sgradita. iodonna.it

Colpa dei sensi, la serie tv cambia programmazione e torna su Canale 5: dove eravamo rimasti?Colpa dei sensi, la serie tv con Gabriel Garko e Anna Safroncik, torna in prima serata su Canale 5: anticipazioni nuovi episodi. superguidatv.it

Aspettando di vedere la 2ª puntata di COLPA DEI SENSI insieme a voi... Vi aspetto questa sera, in prima serata, su Canale5 Fatemi sapere poi cosa ne pensate! . . @colpadeisensi2025 Canale5 Fiction Mediaset Fiction e Serie Tv Mediaset Infinity Simona I - facebook.com facebook