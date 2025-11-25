Natale fuoriporta la magia dei Presepi sull’Acqua
Dal 6 dicembre 2025 all’11 gennaio 2026, Crodo (VB) e le sue frazioni ospitano l’11ª edizione di Presepi sull’Acqua, uno degli eventi natalizi più originali del Nord Italia. Un percorso open air che trasforma fontane, rii e antichi lavatoi in veri e propri palcoscenici per la Natività, grazie. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
LOTTERIA NATALIZIA – TALENTO IN FIORE Il Natale diventa ancora più speciale da Talento in Fiore! Per ogni 50 € di spesa sugli articoli natalizi, riceverai un biglietto della nostra Lotteria Natalizia! ? PREMI IN PALIO: 1° estratto: Fuoriporta lu - facebook.com Vai su Facebook
A Rimini dal 29 novembre la magia del Natale rivive nei presepi - Dalla suggestione del mare d’inverno al fascino del centro storico, i tanti volti della Natività offrono a Rimini un percorso fra creatività e cultura che ... Lo riporta chiamamicitta.it
Natale a Rimini: riapre l'Ice Village. Il Presepe di Sabbia sarà il più grande di sempre - Dal 29 novembre 2025 all’11 gennaio 2026 Piazzale Boscovich, a Rimini, tornerà a vestirsi di magia con l’Ice Village e il Presepe di Sabbia, due appuntamenti ormai irrinunciabili dell’inverno riminese ... altarimini.it scrive
Gli 8 mercatini di Natale 2025 più belli della Campania - I luoghi imperdibili dove vivere la magia delle feste tra castelli, borghi medievali, tradizioni presepiali e luci spettacolari ... napolitoday.it scrive