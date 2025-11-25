Natale fuoriporta la magia dei Presepi sull’Acqua

Milanotoday.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 6 dicembre 2025 all’11 gennaio 2026, Crodo (VB) e le sue frazioni ospitano l’11ª edizione di Presepi sullAcqua, uno degli eventi natalizi più originali del Nord Italia. Un percorso open air che trasforma fontane, rii e antichi lavatoi in veri e propri palcoscenici per la Natività, grazie. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Immagine generica

