Davide Codega si trova di fronte a un problema concreto: il suo piazzale è invaso da gomme abbandonate da mesi, che nessuno si prende la briga di rimuovere. Le ruote, che si accumulano giorno dopo giorno, occupano tutto lo spazio disponibile e creano un disordine evidente. Un’immagine che rischia di peggiorare se nessuno interviene presto.

Un cimitero di gomme da smaltire nel piazzale di Davide Codega. Rifiuti speciali che non vengono ritirati da mesi. A denunciare il disagio è stato lo stesso Davide Codega che lamenta di essere invaso da pneumatici di tutti i tipi. Non solo Codega è stato multato dalla Asl e ha dovuto pagare una sanzione da 1.700 euro per aver accumulato troppi pneumatici. Centinaia di gomme che si sono accatastate nei mesi togliendo spazio vitale all’attività di viale Galileo Galilei. "Il mio problema lo hanno anche tutti i miei colleghi - dice Codega –, esattamente dal 2011 da quando il ministero dell’Ambiente ci obbliga a pagare lo smaltimento di pneumatici in base al peso al momento dell’acquisto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Codega invaso da gomme: "Il piazzale pieno di ruote che nessuno viene a ritirare"

