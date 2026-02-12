La senzatetto che squarcia le gomme in pieno centro | nel mirino anche magistrati e avvocati

La polizia indaga su una senzatetto che da giorni danneggia le auto nel centro di Caltanissetta. In meno di due settimane, alcune vetture sono state colpite più volte, tra cui quelle di magistrati e avvocati. La donna, che si aggira tra piazza Mameli e le vie vicine, ha già squarciato le gomme di almeno tre auto, lasciando i residenti preoccupati e le forze dell’ordine al lavoro per capire cosa si nasconda dietro questa serie di atti vandalici. Solo pochi automobilisti sono riusciti a evitare il danno

Il caso di una cinquantenne che vive per strada e che da circa un mese ha danneggiato decine di auto posteggiate, a qualcuno anche per tre volte in dieci giorni, nella zona tra piazza Croci, piazza Mameli, via Caltanissetta e via Marchese Ugo. Residenti esasperati: "Inutili le denunce alla polizia". L'assessore comunale alle Politiche sociali assicura una verifica C'è chi è già alla terza gomma squarciata in dieci giorni - compresi magistrati e avvocati - ma i residenti nella zona di piazza Mameli, via Marchese Ugo, via Caltanissetta e piazza Croci che sono scampati al danneggiamento dell'auto si contano ormai sulle dita di una mano: numerose sono infatti le denunce presentate nell'ultimo mese al commissariato Libertà che, però, non sembrano sortire alcun effetto.🔗 Leggi su Palermotoday.it

Approfondimenti su Piazza Mameli

Due uomini sono stati identificati e denunciati per aver forato le gomme di un’auto e successivamente rapinato una donna in pieno centro ad Ancona lo scorso 3 dicembre.

Gli avvocati di Alfonso Signorini fanno causa a Google per alcuni video di Fabrizio Corona.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Piazza Mameli

La senzatetto che squarcia le gomme in pieno centro: nel mirino anche magistrati e avvocatiIl caso di una cinquantenne che vive per strada e che da circa un mese ha danneggiato decine di auto posteggiate, a qualcuno anche per tre volte in dieci giorni, nella zona tra piazza Croci, piazza Ma ... palermotoday.it