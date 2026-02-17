Clamoroso Chivu! Parla anche del Napoli | Abbiamo subito un torto

Cristian Chivu ha espresso forte disappunto riguardo alla partita tra Inter e Juventus, accusando direttamente gli arbitri di avergli inflitto un danno durante la gara. Durante la conferenza stampa, l’ex calciatore ha sottolineato come il Napoli sia stato coinvolto in modo simile, affermando che anche i partenopei hanno subito un’ingiustizia. Ha aggiunto che, secondo lui, certe decisioni arbitrali hanno influenzato il risultato finale, e ha portato come esempio alcune azioni decisive che non sono state sanzionate correttamente.

Quella di Cristian Chivu di oggi era sicuramente una delle conferenze più attese visto tutto il caos mediatico che si è creato attorno a Inter-Juventus. L’allenatore nerazzurro, tra una domanda e l’altra, ha anche parlato del Napoli facendo riferimento alla gara di andata di campionato giocata al Maradona e, come se non bastasse, ha anche ripescato un episodio molto indietro nel tempo che ha coinvolto proprio Maradona. Le parole su Maradona. Nelle sue dichiarazioni Chivu ha trovato spazio anche per Maradona dicendo questo: “Ci sono episodi pro o contro, bisogna smetterla di lamentarsi e fare i moralisti quando succede ogni domenica un caso del genere. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

