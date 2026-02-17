Chivu ha criticato il Napoli, sostenendo che l’arbitro ha subito un torto contro di loro, ma non ha commentato le accuse di Spalletti. Durante la conferenza stampa prima della partita contro il BodoGlimt, il tecnico dell’Inter ha anche parlato di quanto accaduto dopo la sfida contro la Juventus, ricordando che simili episodi si verificano spesso in campionato. Ha citato il gol di mano di Maradona come esempio di arbitraggi controversi che si ripetono nel calcio italiano.

Le dichiarazioni del tecnico dell’Inter alla vigilia della sfida col BodoGlimt valevole per l’andata del playoff Champions Chivu non ha voluto replicare a Spalletti, ma inevitabilmente è tornato su quanto successo durante e soprattutto dopo Inter-Juve: “Ogni domenica c’è un caso del genere (riferendosi a quello di Bastoni-Kalulu, ndr), dai tempi del gol di mano di Maradona. Anche noi abbiamo subito un torto a Napoli, nessuno di noi ha mai detto niente”. Le parole di Chivu in conferenza tra Bodo-Inter, Inter-Juve e il caso Bastoni (AnsaFoto) – Calciomercato.it “Simulazioni solo nel calcio? Se 50 anni fa si fossero prese misure importanti, forse oggi non succederebbe ciò che si vede oggi. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Chivu polemico: “Subito un torto a Napoli, ma non abbiamo detto niente”

Leggi anche: Chivu: "Basta moralismi, ci sono casi dal gol di mano di Maradona. A Napoli abbiamo subito un torto senza dire nulla"

Leggi anche: “Meglio essere stupidi, che falsi e cattivi: sono stupida. Mai dare torto a Diego Dalla Palma, per carità… Ha detto che vuole morire subito”: così Donatella Rettore

CRISTIAN CHIVU INTERVISTA POST INTER NAPOLI:ABBIAMO FATTO UNA GRANDE PARTITA DOVEVAMO...

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.