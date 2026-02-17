Matteo Mercuri, collaboratore tecnico della Civitanovese, attribuisce il pareggio contro la Sangiustese agli stessi errori difensivi che la squadra aveva commesso contro il Montefano. La partita si è conclusa senza vincitori, e Mercuri ha sottolineato come le difficoltà in fase difensiva abbiano influito sul risultato finale, evidenziando anche alcune sbavature specifiche durante il match.

"Gli errori commessi domenica sono gli stessi fatti contro il Montefano". Matteo Mercuri, collaboratore tecnico della Civitanovese che ha sostituito Daniele Marinelli (squalificato), commenta così il match pareggiato in casa della Sangiustese. La squadra rivierasca ha approcciato in maniera eccellente la gara, portandosi sul doppio vantaggio già dopo 17 minuti, ma poi si è fatta rimontare con un gol per tempo. "Dispiace – dice Mercuri – perché avevamo iniziato benissimo, mettendo in forte difficoltà gli avversari che, prima del rigore, mai si erano affacciati in area nostra. E parliamo della Sangiustese, una squadra che non è lì per caso.

"Civitanovese involuta nella fase difensiva"

