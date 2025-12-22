Percy Jackson dal libro alla serie | cosa cambia? Le scelte narrative dell’adattamento
Percy Jackson, dal libro alla serie: cosa cambia? Le scelte narrative dell’adattamento Prima i libri di Rick Riordan, ora la serie con Walker Scobell: quanto della storia di Percy Jackson è stato modificato passando da un mezzo all’altro, e quali sono le ragioni di queste scelte? La seconda stagione è in streaming.
Prima i libri di Rick Riordan, ora la serie con Walker Scobell: quanto della storia di Percy Jackson è stato cambiato da un medium all'altro, e perché? La seconda stagione è in streaming. Nel 2020 è stato proprio Rick Riordan, il papà letterario della saga, ad annunciare l'arrivo, su Disney+, della serie Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo. L'adattamento per piccolo schermo è nato da una volontà precisa dell'autore: dare alle sue creature un aspetto più "contemporaneo". Rispetto ai due film con Logan Lerman (del 2010 e del 2013), la struttura seriale aiuta a dilatare le tempistiche, così da approfondire temi che un lungometraggio di due ore doveva necessariamente sacrificare. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
