Ciclofficina Sante Pollastri presentazione della graphic novel Acteal di Elia Bedoni
La ciclofficina Sante Pollastri ha annunciato che domenica 22 febbraio alle 18, presso la Casa Cantoniera di via Mantova, si terrà la presentazione della graphic novel
Domenica 22 febbraio dalle ore 18 alla ciclofficina Sante Pollastri presso la Casa Cantoniera di via Mantova si terrà la presentazione della graphic novel "Acteal" di Elia Bedoni, edizione Kairos, a cura del collettivo Nodo Solidale. Interverranno online l'autore ed il collettivo "Rueda Libre" di San Cristobal de las Casas (Messico). Acteal di Elia Bedoni è una graphic novel dedicata ad un tragico evento: il massacro di 45 persone inermi perpetrato da un gruppo paramilitare compiuto il 22 dicembre del 1997 nel villaggio di Acteal, sede dalla Sociedad Civil Las Abejas, situato nell'altopiano del Chiapas.
