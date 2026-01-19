Non bastano da soli ad eliminare peso e gonfiori ma aiutano molto Come scegliere e usare bene gli integratori alimentari

Dopo le festività, è comune sentirsi più gonfie e con meno energie. Gli integratori alimentari possono essere un supporto utile nel percorso di benessere, ma non rappresentano una soluzione completa. Scegliere e usare correttamente gli integratori è importante per ottenere benefici concreti. In questa guida, troverai consigli pratici per orientarti nella scelta e nell’utilizzo di questi prodotti, favorendo un approccio equilibrato al ripristino del benessere.

D opo le feste è normale sentirsi più gonfie, appesantite e con meno energia. Per alcune, il primo pensiero va a un integratore alimentare che alleggerisca. «L’errore più comune è pensare che basti “prendere un integratore” per rimediare agli eccessi. In realtà, l’integrazione efficace è un processo che va seguito a 360 gradi, rispettando una sequenza fisiologica precisa », spiega Federica Almondo, specialista in Scienza dell’Alimentazione, esperta di nutrizione personalizzata e longevità. Integratori dimagranti: a cosa fare attenzione prima di acquistarli X Leggi anche › Collagene da bere: tutta la verità sugli integratori skincare Detox, fase uno: preparare l’organismo. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Non bastano da soli ad eliminare peso e gonfiori, ma aiutano molto. Come scegliere e usare bene gli integratori alimentari Don Patriciello: “Ok ai metal detector a scuola ma da soli non bastano”

Don Patriciello esprime il suo parere sulla presenza dei metal detector nelle scuole, sottolineando che, sebbene siano strumenti utili, da soli non sono sufficienti a garantire la sicurezza degli studenti. Riconosce l’importanza di iniziative preventive e di un impegno condiviso per creare ambienti scolastici più sicuri, evidenziando la necessità di strategie integrate che coinvolgano istituzioni e comunità. Violenza giovanile, don Patriciello: “Ok a metal detector a scuola ma da soli non bastano”

Don Maurizio Patriciello, parroco di Caivano, si esprime sulla proposta del ministro Valditara di installare metal detector nelle scuole come misura contro la violenza giovanile. Pur considerando questa iniziativa utile, sottolinea che da sola non rappresenta una soluzione completa, evidenziando l'importanza di interventi più ampi e multidisciplinari per affrontare efficacemente il fenomeno. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Don Patriciello, 'ok a metal detector a scuola ma da soli non bastano' - Per cui sì all'iniziativa del ministro Valditara di utilizzare i metal detector per i controlli davanti agli edifici scolastici, anche se da sola la misura non è sufficiente". ansa.it

Don Patriciello, 'ok a metal detector a scuola ma da soli non bastano'. Prete anticamorra dedica l'omelia domenicale alla morte di Abanoud #ANSA - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.