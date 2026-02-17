Chi è Luigi Calcara il marito di Valerio Scanu | dal primo incontro al matrimonio

Luigi Calcara, noto per essere il marito di Valerio Scanu, ha fatto notizia perché si sono sposati a Roma nel settembre 2023. La coppia ha scelto il Campidoglio per celebrare il loro matrimonio civile, confermando il forte legame tra loro. Calcara e Scanu si sono incontrati per la prima volta diversi anni fa, e da allora hanno condiviso momenti importanti della loro vita.

Il marito di Valerio Scanu è Luigi Calcara: i due si sono uniti con rito civile tenutosi al Campidoglio di Roma nel settembre 2023. Il cantante sarà tra gli ospiti del secondo appuntamento settimanale de La Volta Buona, in onda a partire dalle 14:05 su Raiuno. Risale a luglio, 2020 il primo contatto tra la voce di Per Tutte Le Volte Che e Calcara, quando una foto del secondo classificato ad Amici 2009 veniva commentata su Instagram dell’ingegnere siciliano. Il giorno stesso i due si sono incontrati e non si sono lasciati più. Nato nel 1990 a Castelvetrano, Luigi è un docente di Ingegneria Elettronica presso l ‘Università La Sapienza di Roma. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

