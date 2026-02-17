ChampionsJuve travolta dal Galatasaray

La Juventus perde contro il Galatasaray a Istanbul, causando una sconfitta pesante nell’andata del playoff di Champions. La squadra turca risponde con una rimonta impressionante, segnando cinque gol contro i due dei bianconeri. La partita si è giocata davanti a circa 50 mila spettatori, che hanno assistito a un match ricco di emozioni e cambi di fronte.

20.43 La Juventus cade a Istanbul: nell'andata del playoff di Champions,bianconeri travolti in rimonta 5-2 dal Galatasaray. Ritorno mercoledì 25 febbraio. Gara in salita dopo il gol di Sara al 15', ma la Juventus festeggia il sorpasso con una doppietta di Koopmeomers (16' e 32'). Ritmo frenetico, stadio caldissimo. Al 49' pareggio turco con Lang (a segno dopo una respinta di Di Gregorio). Gara sempre intensa, al 60' vantaggio turco con Sanchez: tocco lieve su una punzione di Sara. Al 74' 4-2 di Lang. Boey firma il 5-2 al minuto 86.