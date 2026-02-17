Champions | serata da incubo per la Juve il Galatasaray vince 5-2

La Juventus è uscita sconfitta dalla partita contro il Galatasaray, che ha segnato cinque gol contro i due dei italiani. La squadra turca ha dominato l'incontro, sfruttando le occasioni create nel secondo tempo. La sconfitta mette in crisi le possibilità di passare il turno e complica il cammino in Champions. I giocatori bianconeri sono apparsi disorientati e poco efficaci in difesa, mentre il pubblico di casa ha festeggiato ogni rete.

AGI - La Juventus vive una serata da incubo in Turchia ed esce dall'Ali Sami Yen con le ossa rotte e con un piede e mezzo fuori dalla Champions League. Il Galatasaray allenato da Buruk rifila nell'andata del play-off un perentorio 5-2 ai ragazzi di Spalletti, protagonisti di un secondo tempo nefasto e condito da tanti errori individuali. I bianconeri hanno giocato in dieci dal 67', a seguito dell'espulsione di Cabal. Per i turchi segnano Sara, Lang (doppietta), Sanchez e Boey: la doppietta di Koopmeiners, l'unica nota lieta per la Juve, che era riuscita a chiudere in vantaggio la prima frazione. 🔗 Leggi su Agi.it

