È finita un’ultima giornata di Champions che ha lasciato il segno. L’Inter ora può sperare di rivedere Mourinho, mentre la Juve si trova a fare i conti con il “mostro” Galatasaray. Per l’Atalanta c’è il rischio di uscire, il Napoli chiude al 30esimo posto. Una giornata ricca di colpi di scena, che ha confermato quanto questa stagione sia diversa dalle altre.

È stata un’ultima giornata di Champions League folle. Il nuovo format a girone unico con 36 squadre aveva già riservato delle sorprese nella passata stagione, ma mai quanto quella 202526. Fotografia della serata: il Benfica che si qualifica da 24esima grazie al gol all’ultimo secondo del portiere Trubin. Un gol che elimina il Marsiglia di Roberto De Zerbi dai playoff. Tra le big fuori dalle prime otto ci sono Real Madrid, Psg, Atletico Madrid e appunto Inter e Juventus. Passando alle italiane: per un attimo Inter, Juventus e Atalanta hanno sperato anche in una clamorosa qualificazione tra le prime otto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - I verdetti finali in Champions: l’Inter può ritrovare Mou, per la Juve “incubo” Galatasaray. Per l’Atalanta rischio greco, il Napoli chiude 30esimo

L'ultima giornata di Champions League ha portato i risultati che tutti aspettavano.

La fase a gironi della Champions 202526 si è conclusa oggi, mercoledì 28 gennaio.

