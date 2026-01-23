Champions | ultima giornata su Sky Juve Inter Atalanta e una super Diretta Gol!

Mercoledì si conclude la fase a gruppi della UEFA Champions League, con tutte le partite in contemporanea alle 21 su Sky. Juventus, Inter, Atalanta e altre squadre si contendono gli ultimi posti per gli ottavi o i playoff. Un momento importante per conoscere le qualificazioni e il cammino delle squadre italiane nella competizione europea.

Atto finale della League Phase di UEFA Champions League mercoledì con tutti i match in contemporanea alle 21 per decidere le squadre qualificate direttamente agli ottavi e quelle che affronteranno i playoff. Monaco-Juventus, Borussia Dortmund-Inter e Union San Siro-Atalanta in una serata decisiva dove le italiane si giocano tutto simultaneamente con il destino europeo in bilico fino all'ultimo minuto #ChampionsLeague #LeaguePhase #AttoFinale #Juventus #Inter #Atalanta #Monaco #BorussiaDortmund #UnionSanSiro #SkySport #UEFA #CalcioEuropeo #GrandeSpettacolo #OttaviFinale #MercoledìChampions Sky Sport trasmette il più grande spettacolo del mondo con le tre squadre italiane impegnate contemporaneamente in partite che valgono una stagione intera. 🔗 Leggi su Digital-news.it

