Champions League dove vedere le partite di Inter e Atalanta oggi in TV | orari e canali

Ecco le informazioni su dove e come seguire in TV le partite di Inter e Atalanta di Champions League in programma oggi, martedì 9 dicembre. Entrambe le gare si disputano alle 21:00 e vedranno rispettivamente l'Inter affrontare il Liverpool e l'Atalanta sfidare il Chelsea nel sesto turno della fase a gironi.

Oggi, martedì 9 dicembre, Atalanta e Inter tornano in campo per la Champions League. Nel sesto turno della fase campionato la squadra di Palladino affronterà il Chelsea mentre quella di Chivu il Liverpool: entrambe con calcio d'inizio alle 21:00. Qui tutte le informazioni su dove vedere tutte le partite di questo turno in diretta tv e streaming. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Approfondisci con queste news

Amazon Prime Video trasmetterà gratuitamente Benfica-Napoli di Champions League il 10 dicembre 2025, con ampio prepartita e ospiti d'eccezione. https://tech.everyeye.it/notizie/champions-league-partita-trasmessa-gratis-prime-video-10-dicembre-2025- - facebook.com Vai su Facebook

'Champions Wonderland', la sesta giornata di League Phase #SkySport #SkyUCL #ChampionsLeague Vai su X

Champions League, dove vedere le partite di Inter e Atalanta oggi in TV: orari e canali - Nel sesto turno della fase campionato la squadra di Palladino affronterà il Chelsea mentre quella di Chivu il ... Segnala fanpage.it