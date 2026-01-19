Il match tra Galatasaray e Atlético Madrid, valido per la Champions League, si disputa mercoledì 21 gennaio 2026 alle 18:45 a Istanbul. In questa occasione analizzeremo le formazioni, le quote e i pronostici, offrendo una panoramica equilibrata sulla partita tra la squadra turca e i colchoneros, in trasferta nella loro sfida europea.

Ci attende una gran bella partita nel tardo pomeriggio di mercoledì: il Galatasaray riceverà l‘Atletico Madrid, nella sua caldissima tana. I turchi stavano disputando una grande Champions League ma nelle ultime due partite hanno sprecato molto del lavoro fatto: le due sconfitte contro Union St.Gilloise e Monaco, infatti, hanno fatto precipitare la squadra di Okan. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Galatasaray-Atletico Madrid (Champions League, 21-01-2026 ore 18:45): formazioni, quote, pronostici. Colchoneros in trasferta a Istanbul

Galatasaray-Atletico Madrid (Champions League, 21-01-2026 ore 18:45): formazioni, quote, pronostici. Colchoneros in trasferta a IstanbulIl match tra Galatasaray e Atletico Madrid, valido per la Champions League, si disputa mercoledì 21 gennaio 2026 alle 18:45 a Istanbul.

Leggi anche: PSV-Atletico Madrid (Champions League, 09-12-2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Duro test per i Colchoneros

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Pronostico Galatasaray vs Atlético Madrid – 21 Gennaio 2026 - Allo Rams Park di Istanbul, il 21 Gennaio 2026 alle 18:45, si gioca una sfida di UEFA Champions League dal peso notevole per entrambe le formazioni. news-sports.it