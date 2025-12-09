Champions 2025 26 Diretta Esclusiva Sky e NOW 6a Giornata | Palinsesto e Telecronisti

Digital-news.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Martedi 9 e Mercoledi 10 Dicembre UEFA CHAMPIONS LEAGUE LA SESTA GIORNATA DELLA “LEAGUE PHASE”SU SKY E IN STREAMING SU NOW17 PARTITE LIVE DA SEGUIRE ANCHE IN CONTEMPORANEACON DIRETTA GOL Martedì alle 21 ATALANTA - CHELSEA e INTER - LIVERPOOL Mercoledì alle 21 è il turno di JUVENTUS - PAFOS e il BIG MATCH REAL MADRID - MANCHESTER CITYStudi pre e postpartit. su Digital-News. 🔗 Leggi su Digital-news.it

champions 2025 26 diretta esclusiva sky e now 6a giornata palinsesto e telecronisti

© Digital-news.it - Champions 2025/26 Diretta Esclusiva Sky e NOW 6a Giornata: Palinsesto e Telecronisti

Champions 2025/26 ? Diretta Esclusiva Sky e NOW 4a Giornata: Palinsesto e Telecronisti

LIVE Juventus-Borussia Dortmund, Champions League calcio in DIRETTA: esordio complicato per i bianconeri

Su Prime la Champions in versione Nfl: Tiri, passaggi e xG in presa diretta

champions 2025 26 direttaChampions League in diretta Tv (9-10 dicembre): tutte le partite in chiaro - Va in scena la sesta giornata della massima competizione europea: da Real Madrid- Come scrive libero.it