C’era una volta il prof | attesa per il ritorno in libreria di Paolo Nepi

Paolo Nepi ha deciso di ripubblicare «C’era una volta il prof» dopo aver scoperto che molte scuole cercano ancora il suo libro, usato come testo di lettura. La seconda edizione arriverà nelle librerie di tutta Italia, portando di nuovo in scena quella storia che ha affascinato generazioni di studenti. L’autore ha scelto di aggiornare alcune parti, mantenendo intatto il cuore della narrazione. La pubblicazione si inserisce in un momento in cui i temi dell’immaginazione e della realtà sono più che mai al centro del dibattito culturale.

Arezzo, 17 febbraio 2026 – Torna in libreria in seconda edizione «C'era una volta il prof. Il sogno tra immaginazione e realtà», il libro di Paolo Nepi c he, a distanza di anni dalla prima pubblicazione, si rivela oggi sorprendentemente attuale. Un ritorno non casuale, ma motivato da un interesse costante e da un dialogo continuo con lettori, docenti e operatori culturali che in questo testo hanno riconosciuto una riflessione profonda sul presente. Attraverso la figura di un professore universitario prossimo alla pensione, Nepi costruisce un racconto che si muove tra narrazione, filosofia e indagine sociale, in cui il sogno diventa strumento privilegiato per interrogare la realtà.