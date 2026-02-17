Cavi elettrici tagliati sulla ferrovia Adriatica | indagini in corso

Lunedì pomeriggio, alcuni cavi elettrici lungo la ferrovia Adriatica sono stati tagliati, causando interruzioni e ritardi nei treni regionali. Le autorità stanno conducendo indagini per capire chi ha compiuto il gesto e perché. Un operatore ferroviario ha riferito che il blackout ha rallentato le operazioni di molte corse, lasciando decine di passeggeri in attesa.

Le indagini dopo il ritrovamento dei cavi tagliati nel tratto compreso tra Casalbordino e Fossacesia, che ha causato il rallentamento della circolazione per circa nove ore con disagi per i passeggeri e ritardi Cavi elettrici tagliati lungo la linea ferroviaria Adriatica nel pomeriggio di lunedì, provocando disagi e ritardi alle linee regionali dei treni. Gli agenti della polfer della questura di Chieti e Procura di Vasto indagano dopo il ritrovamento nel tratto compreso tra Casalbordino e Fossacesia, come si legge sull'Agi. L'azione ha causato il rallentamento della circolazione per circa nove ore con disagi per i passeggeri e ritardi: la circolazione regolare è ripresa solo all'una di notte.🔗 Leggi su Chietitoday.it

Treni in tilt sulla linea Pescara - Bari per dei cavi elettrici che hanno colpito un FrecciarossaNella mattinata del 2 gennaio, sulla linea Pescara – Bari si sono verificati disagi a causa di alcuni cavi elettrici che hanno colpito la cabina di un Frecciarossa, causando l’interruzione del traffico ferroviario.

Proteste per le Olimpiadi, cavi tranciati e un ordigno trovato sui binari sulla linea Adriatica. Meloni: "Nemici dell'Italia"Proteste e danneggiamenti sulla linea Adriatica: alcuni cavi sono stati tranciati e sui binari è stato trovato un ordigno rudimentale.

