Treni in tilt sulla linea Pescara - Bari per dei cavi elettrici che hanno colpito un Frecciarossa

3 gen 2026

Nella mattinata del 2 gennaio, sulla linea Pescara – Bari si sono verificati disagi a causa di alcuni cavi elettrici che hanno colpito la cabina di un Frecciarossa, causando l’interruzione del traffico ferroviario. La situazione ha determinato ritardi e problemi di circolazione, con ripercussioni sulla mobilità dei passeggeri lungo questa tratta.

Disagi e traffico in tilt sulla linea ferroviaria Pescara - Bari nella tarda mattinata del 2 gennaio, quando alcuni cavi elettrici hanno colpito la cabina di un Frecciarossa provocando la paralisi della circolazione dei treni. A raccontare quanto accaduto all'Ansa è un passeggero, Gabriele Motta. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

