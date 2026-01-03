Treni in tilt sulla linea Pescara - Bari per dei cavi elettrici che hanno colpito un Frecciarossa

Nella mattinata del 2 gennaio, sulla linea Pescara – Bari si sono verificati disagi a causa di alcuni cavi elettrici che hanno colpito la cabina di un Frecciarossa, causando l’interruzione del traffico ferroviario. La situazione ha determinato ritardi e problemi di circolazione, con ripercussioni sulla mobilità dei passeggeri lungo questa tratta.

Disagi e traffico in tilt sulla linea ferroviaria Pescara - Bari nella tarda mattinata del 2 gennaio, quando alcuni cavi elettrici hanno colpito la cabina di un Frecciarossa provocando la paralisi della circolazione dei treni. A raccontare quanto accaduto all'Ansa è un passeggero, Gabriele Motta.

Disagi sulla linea Pescara-Bari, passeggero 'I cavi hanno danneggiato il treno' - Non cavi che intralciano i binari e fermano il traffico ferroviario ma cavi elettrici che cadendo avrebbero colpito un Frecciarossa provocando danni alla cabina di guida. ansa.it

Circolazione treni torna regolare dopo 18 ore sulla Pescara-Bari: “Cavi elettrici hanno colpito il Frecciarossa” - Secondo la testimonianza di un passeggero, i ritardi sarebbero stati causati da cavi elettrici che hanno colpito un Frecciarossa nel ... fanpage.it

+++Treni ko, collegamenti in tilt e ritardi fino a 330 minuti: la circolazione torna alla normalità dopo 18 ore di caos+++ - facebook.com facebook

+++ Morto sui binari - Treni in tilt in Toscana: gli aggiornamenti +++ x.com

