Cassano | Marotta può al massimo abbindolare quei quattro coglioni che scrivono quello che dice Fa l’addetto stampa
Antonio Cassano ha commentato duramente Giuseppe Marotta durante la trasmissione Youtube Viva el Futbol. Cassano ha detto che Marotta può solo ingannare pochi giornalisti che ripetono quello che lui dice, definendolo un semplice addetto stampa. La polemica nasce dopo le dichiarazioni di Marotta a difesa di Bastoni e dell’Inter, innescate dalla simulazione di Bastoni nell’Inter-Juventus. Quella scena ha portato all’espulsione di Kalulu, dopo che aveva accumulato due ammonizioni.
Durante la trasmissione Youtube Viva el Futbol, Antonio Cassano ha parlato di Giuseppe Marotta e delle sue dichiarazioni a difesa di Bastoni e dell’Inter a seguito della simulazione in Inter-Juventus, che ha poi portato all’espulsione di Kalulu per somma di ammonizioni. Di seguito un estratto significativo del suo pensiero, espresso durante la puntata. Cassano: «Marotta deve stare zitto, lo conosco, crede di essere il migliore». « Marotta in questo momento non può dire a Chiellini cosa fare, perché Giorgio ha parlato bene, non ha attaccato l’Inter o Bastoni. Ha parlato benissimo e ha iniziato da poco, è andato col suo status a parlare in televisione dicendo la realtà dei fatti. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Argomenti discussi: Marotta furente: Saviano contro l’Inter, è tutto in mano agli avvocati. Poi giustifica Bastoni.
Cassano critico con il mercato dell'Inter: Marotta così mette in difficoltà ChivuL'ex fantasista di Roma, Inter e Milan, Antonio Cassano, ha commentato il mercato dell'Inter al podcast Viva el Futbol. A partire dalle cose positive come l'abilità del nuovo allenatore Cristian ... tuttomercatoweb.com
Cassano contro Marotta dopo Juve-Inter: La gente lo prende per il c..o, non sa chi sono i giocatoriAntonio Cassano prende di mira Beppe Marotta dopo la sconfitta dell’Inter contro la Juve e l’inizio di campionato non proprio positivo dei nerazzurri. L’ex attaccante: Un incompetente allo stato puro ... fanpage.it
#Marotta col suo delirio è riuscito a: Contraddire e smerdare #Chivu! Per poi... Fare peggio di #Chivu, vaneggiando come un nerazzurro94 qualsiasi. Far sembrare #Simonelli uno statista. Aprire il #CircoInter da #LaRussa a #Sala a #Cassano. #M x.com
Antonio #Cassano torna su quanto successo in #InterJuve e sulle dichiarazioni dei dirigenti: "#Chiellini è un grande dirigente, non ha sbagliato nulla. #Marotta deve smettere di fare il gioco delle tre carte" #VivaElFutbol facebook