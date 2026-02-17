Antonio Cassano ha commentato duramente Giuseppe Marotta durante la trasmissione Youtube Viva el Futbol. Cassano ha detto che Marotta può solo ingannare pochi giornalisti che ripetono quello che lui dice, definendolo un semplice addetto stampa. La polemica nasce dopo le dichiarazioni di Marotta a difesa di Bastoni e dell’Inter, innescate dalla simulazione di Bastoni nell’Inter-Juventus. Quella scena ha portato all’espulsione di Kalulu, dopo che aveva accumulato due ammonizioni.

Durante la trasmissione Youtube Viva el Futbol, Antonio Cassano ha parlato di Giuseppe Marotta e delle sue dichiarazioni a difesa di Bastoni e dell’Inter a seguito della simulazione in Inter-Juventus, che ha poi portato all’espulsione di Kalulu per somma di ammonizioni. Di seguito un estratto significativo del suo pensiero, espresso durante la puntata. Cassano: «Marotta deve stare zitto, lo conosco, crede di essere il migliore». « Marotta in questo momento non può dire a Chiellini cosa fare, perché Giorgio ha parlato bene, non ha attaccato l’Inter o Bastoni. Ha parlato benissimo e ha iniziato da poco, è andato col suo status a parlare in televisione dicendo la realtà dei fatti. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Cassano: “Marotta può al massimo abbindolare quei quattro coglioni che scrivono quello che dice. Fa l’addetto stampa”

