casa italia la cerimonia di celebrazione delle medaglie italiane a milano cortina 2026

Casa Italia, a Milano, ha inaugurato una mostra dedicata alle medaglie vinte dagli atleti italiani ai Giochi di Milano Cortina 2026, attirando molti visitatori. La rassegna si presenta come un muro che cresce continuamente, con nuove medaglie che si aggiungono ogni giorno, creando un percorso visivo dei successi azzurri. La celebrazione si svolge alla Triennale, dove ogni medaglia racconta una storia di fatica e vittoria, offrendo un’immagine concreta dei risultati raggiunti.
Un muro cui vengono aggiunte, giorno dopo giorno, le medaglie italiane. Ecco come Casa Italia alla Triennale di Milano celebra i successi azzurri alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026: un momento che si ripete (fortunatamente) dall'inizio di Giochi che sono da record per lo sport italiano.
