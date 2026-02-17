Casa del Jazz il passaggio murato da anni e la pista che riapre il caso di Emanuela Orlandi

A Roma, la scoperta di un passaggio murato nascosto da anni nella Casa del Jazz ha riacceso il caso di Emanuela Orlandi. La scoperta è avvenuta durante un sopralluogo di routine, quando le operazioni di controllo hanno portato alla luce una scala nascosta dietro un muro, che potrebbe collegare spazi sconosciuti dell’edificio. Questo dettaglio ha riaperto l’attenzione sulla vicenda, alimentando nuove ipotesi sui misteri che circondano la scomparsa della ragazza.

Ci sono luoghi di Roma che sembrano tranquilli, quasi familiari. Poi, all’improvviso, basta un sopralluogo, una scala “sparita”, un muro che non dovrebbe essere lì e la città cambia faccia. E quel mistero che pesa da decenni torna a bussare forte, proprio sotto un posto dove oggi si ascolta musica e si applaude. Da giorni, intorno alla Casa del Jazz, l’aria è diversa: tecnici, controlli, verifiche di sicurezza. Non si parla di un semplice intervento di routine, ma di un punto preciso, indicato e cercato con ostinazione, che potrebbe aprire una porta rimasta chiusa troppo a lungo. La Casa del Jazz si trova dentro Villa Osio, in viale di Porta Ardeatina: un luogo conosciuto per eventi e concerti, eppure circondato da voci che non si sono mai spente.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

