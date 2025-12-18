Casa del jazz trovato il punto di accesso al passaggio sotterraneo ma l' ingresso è murato
Sono stati individuati i punti di accesso al passaggio sotterraneo alla Casa del Jazz, ma l’ingresso è attualmente murato. I lavori di scavo sono ripresi, anche se parlare di una svolta investigativa al momento appare prematuro. La situazione rimane intricata e sotto osservazione, mentre si cerca di fare luce sulle vere dinamiche di questa scoperta.
I lavori di scavo alla Casa del Jazz sono ripresi. Parlare di una svolta investigativa, al momento, è però prematuro. Tuttavia, sono stati riscontrati nuovi elementi che hanno fatto tornare gli operai e i carabinieri sul posto.Scoperto ingresso muratoDopo i vari sondaggi effettuati con il. 🔗 Leggi su Romatoday.it
