Casa del jazz trovato il punto di accesso al passaggio sotterraneo ma l' ingresso è murato

Sono stati individuati i punti di accesso al passaggio sotterraneo alla Casa del Jazz, ma l’ingresso è attualmente murato. I lavori di scavo sono ripresi, anche se parlare di una svolta investigativa al momento appare prematuro. La situazione rimane intricata e sotto osservazione, mentre si cerca di fare luce sulle vere dinamiche di questa scoperta.

