Carnevale il giro d’affari supera 1,5 miliardi in Italia

Indagine CNA: il Carnevale genera oltre 1,5 miliardi di euro. Venezia e Viareggio trainano turismo, maschere e dolci tipici. Il Carnevale 2026 si conferma uno dei momenti più rilevanti del turismo fuori stagione, con un giro d’affari che supera 1,5 miliardi di euro. A stimarlo è un’indagine della CNA, condotta tra le imprese associate coinvolte direttamente e indirettamente nelle attività legate alle celebrazioni carnevalesche. Tra giovedì grasso e oggi, si registrano circa 2 milioni di visitatori, con una spesa complessiva di oltre 500 milioni di euro tra pernottamenti e indotto. A incidere in modo significativo è la crescente presenza di turisti stranieri, che in molte località rappresentano oltre la metà degli arrivi. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
MultiRadio Massafra. . 73° Carnevale di Massafra. Domenica 15 febbraio abbiamo fatto un giro veloce tra le maschere per farvi raccontare l'emozione della festa. Pillole di Carnevale, sorrisi e tanta creatività! facebook
