Carnevale il giro d’affari supera 1,5 miliardi in Italia

Il Carnevale porta più di un miliardo e mezzo di euro in Italia, secondo un’indagine CNA. Le feste di Venezia e Viareggio attirano migliaia di visitatori, che spendono per maschere, costumi e dolci tradizionali. In molte città, le celebrazioni aumentano l’afflusso di turisti e stimolano l’economia locale.

Indagine CNA: il Carnevale genera oltre 1,5 miliardi di euro. Venezia e Viareggio trainano turismo, maschere e dolci tipici. Il Carnevale 2026 si conferma uno dei momenti più rilevanti del turismo fuori stagione, con un giro d’affari che supera 1,5 miliardi di euro. A stimarlo è un’indagine della CNA, condotta tra le imprese associate coinvolte direttamente e indirettamente nelle attività legate alle celebrazioni carnevalesche. Tra giovedì grasso e oggi, si registrano circa 2 milioni di visitatori, con una spesa complessiva di oltre 500 milioni di euro tra pernottamenti e indotto. A incidere in modo significativo è la crescente presenza di turisti stranieri, che in molte località rappresentano oltre la metà degli arrivi. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

