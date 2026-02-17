Carnevale e Radeca a Frosinone navette gratuite e linee dedicate del Tpl | tutte le informazioni

Il Comune di Frosinone ha organizzato navette gratuite e linee dedicate del Tpl per il Carnevale Storico Frusinate e la Festa della Radeca, che si terranno martedì 17 febbraio, per facilitare gli spostamenti dei partecipanti. Le navette partiranno da punti strategici della città, collegando i principali quartieri alle aree della festa, per permettere a più persone di partecipare senza problemi di parcheggio. Il trasporto pubblico locale sarà rafforzato con corse aggiuntive, così da ridurre la congestione nel centro cittadino durante l’evento.

Martedì 17 febbraio attivi due itinerari gratuiti dalle 10:30 alle 18:30 e le linee 7A e 7B a pagamento per collegare parcheggi e centro cittadino L’obiettivo è facilitare l’afflusso dei partecipanti alle manifestazioni e ridurre il traffico nel centro urbano durante una delle giornate più attese dell’anno. Saranno due i percorsi attivi, entrambi operativi dalle ore 10:30 alle ore 18:30. Il primo collegherà il Parcheggio di via Montecassino con piazza Gramsci, consentendo un accesso rapido al cuore degli eventi. Il secondo itinerario partirà da piazza VI Dicembre e toccherà viale G. Mazzini, Parco Matusa, piazzale Europa, via Vado del Tufo e il parcheggio Salvo D’Acquisto, per poi ripercorrere a ritroso lo stesso tragitto fino al punto di partenza.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

