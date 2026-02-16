Frosinone navette dedicate per il Carnevale Storico frusinate e la festa della Radeca

Il Comune di Frosinone ha deciso di mettere a disposizione navette dedicate per il Carnevale Storico frusinate e la Festa della Radeca, che si svolgeranno martedì 17 febbraio. La scelta nasce dalla crescente affluenza di visitatori prevista per questi eventi, per facilitare gli spostamenti e ridurre il traffico nel centro cittadino. Le navette collegheranno i punti principali della città ai luoghi delle celebrazioni, offrendo un servizio gratuito e più comodo ai partecipanti.

Servizio straordinario attivo dalle 10:30 alle 18:30 con due itinerari dedicati e linee 7A e 7B potenziate per facilitare l'afflusso al Carnevale Storico Frusinate e alla Festa della Radeca Saranno inoltre operative le linee 7A e 7B del TPL, con percorso dedicato ai principali parcheggi di scambio e alle aree di maggiore affluenza.

Frosinone si appresta a vivere la sua tradizione più sentita.

Martedì 17 febbraio le scuole di Frosinone chiudono in anticipo per la Festa della Radeca.

