Frosinone navette dedicate per il Carnevale Storico frusinate e la festa della Radeca
Il Comune di Frosinone ha deciso di mettere a disposizione navette dedicate per il Carnevale Storico frusinate e la Festa della Radeca, che si svolgeranno martedì 17 febbraio. La scelta nasce dalla crescente affluenza di visitatori prevista per questi eventi, per facilitare gli spostamenti e ridurre il traffico nel centro cittadino. Le navette collegheranno i punti principali della città ai luoghi delle celebrazioni, offrendo un servizio gratuito e più comodo ai partecipanti.
Servizio straordinario attivo dalle 10:30 alle 18:30 con due itinerari dedicati e linee 7A e 7B potenziate per facilitare l'afflusso al Carnevale Storico Frusinate e alla Festa della Radeca Saranno inoltre operative le linee 7A e 7B del TPL, con percorso dedicato ai principali parcheggi di scambio e alle aree di maggiore affluenza.
Frosinone, Carnevale storico frusinate e Festa della Radeca 2026
Frosinone si appresta a vivere la sua tradizione più sentita.
Carnevale 2026 a Frosinone: scuole chiuse martedì 17 febbraio per la Festa della Radeca
Martedì 17 febbraio le scuole di Frosinone chiudono in anticipo per la Festa della Radeca.
Carnevale, ecco le navette: orari e itinerariTutto pronto per i festeggiamenti del Carnevale di Frosinone. In occasione della festa nel capoluogo sono state previste due navette con rafforzamento delle due linee 7A e 7B. Decisa anche ...
Carnevale storico di Frosinone, via libera della Regione Lazio al rogo del generaleLa Regione Lazio ha autorizzato lo svolgimento del rito conclusivo del Carnevale storico di Frosinone, rappresentato dal tradizionale ...
