Carlo Vanzini | Ho un tumore al pancreas a gennaio l’operazione

(Adnkronos) – Carlo Vanzini, 54 anni, il telecronista e responsabile del team di Sky Sport per i Grandi Premi, ha un tumore al pancreas e il mese prossimo si sottoporrà a un intervento. A raccontarlo è lo stesso commentatore sportivo, in un’intervista al ‘Corriere della Sera’, dopo che i suoi figli gli hanno chiesto di rendere pubblico il suo stato di salute. “Qualcuno – spiega al ‘Corriere’ – comincia a fare domande. Giorni fa sono entrato in tendenza su X, per il mio aspetto: sono gonfio per il cortisone, sono pelato, ho perso la barba. Alcuni conoscenti hanno creduto senza battere ciglio alla mia storia di un cambio di look. 🔗 Leggi su Seriea24.it

