Operato a 13 anni per una grave scoliosi a Bari Il chirurgo | Per Natale gli abbiamo regalato una vita normale
Francesco, 13 anni, torna a casa per Natale dopo un intervento alla scoliosi al Policlinico di Bari. Il chirurgo a Fanpage.it: "Ha guadagnando 10 cm di altezza e una vita nuova". 🔗 Leggi su Fanpage.it
