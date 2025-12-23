Operato a 13 anni per una grave scoliosi a Bari Il chirurgo | Per Natale gli abbiamo regalato una vita normale

23 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Francesco, 13 anni, torna a casa per Natale dopo un intervento alla scoliosi al Policlinico di Bari. Il chirurgo a Fanpage.it: "Ha guadagnando 10 cm di altezza e una vita nuova". 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

operato 13 anni graveA 13 anni con una scoliosi gravissima, operato con successo al Policlinico: "Ora potrà tornare a una vita normale" - La storia del giovane Francesco: dopo un percorso clinico complesso e ad alta specializzazione, il ragazzo potrà finalmente rientrare a casa. baritoday.it

