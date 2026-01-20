L’Ufficio postale chiude? No riapre rinnovato

L’Ufficio postale di Cantiano ha riaperto dopo i lavori di ristrutturazione, tornando alla sua sede storica di piazzale Bartolucci. Dopo un breve periodo di apertura temporanea in un container in piazza del Mercato, l’ufficio è stato completamente rinnovato e ora offre servizi nelle condizioni precedenti, garantendo continuità e miglioramenti per gli utenti.

L' ufficio postale di Cantiano, completamente rinnovato, ieri mattina ha riaperto i battenti nella sua sede naturale di piazzale Bartolucci (da aprile 2025 era operativo in un container in piazza del Mercato). Specifiche problematiche di infiltrazioni e di umidità avevano portato Poste Italiane a decidere per gli interventi ritenuti improrogabili. Con l'occasione, accanto ai lavori edili, si è approfittato per anticipare altre opere sia negli spazi interni che negli arredi oltre che nelle strumentazioni. Collegate quest'ultime al progetto " Polis - Casa dei Servizi di Cittadinanza Digitale " (intervento che era in programma in questi primi mesi dell'anno).

