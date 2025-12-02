Guirassy in rotta con il Borussia Dortmund | perché l’Inter può beffare Milan e Juventus

Le big del nostro campionato pronte a sfidarsi per l’attaccante guineano: i motivi per i quali può finire alla corte di Chivu Negli ultimi anni, è stato uno degli attaccanti dal miglior rendimento. Serhou Guirassy torna a essere seguito da vicino dalla Serie A, dopo che in passato il Milan aveva avuto delle chances concrete di acquistarlo. Il bomber è ai ferri corti con il Borussia Dortmund e in estate può rappresentare una occasione da sfruttare. L’Inter, più di tutte, potrebbe avere la possibilità di fare centro. – Calciomercato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Guirassy in rotta con il Borussia Dortmund: perché l’Inter può beffare Milan e Juventus

