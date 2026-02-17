Calcio italiano | Marotta sfida Chiellini scontro generazionale e dubbi sulla nuova leadership dirigenziale

Marotta e Chiellini: la spaccatura negli spogliatoi e il dibattito sulla nuova leadership del calcio italiano. Le dichiarazioni di Giuseppe Marotta, presidente dell’Inter, hanno acceso un dibattito nel mondo del calcio italiano dopo aver definito Giorgio Chiellini, dirigente della Juventus, “giovane e inesperto”. L’episodio, scaturito dalle tensioni post-partita del match tra Inter e Juventus a San Siro lo scorso sabato, ha riportato all’attenzione la complessità della gestione sportiva e la transizione generazionale nelle dirigenze dei club. Il contesto: tensione a San Siro e l’intervento di Chiellini.🔗 Leggi su Ameve.eu

Il rapporto annuale sul tema della transizione energetica, presentato presso la Confcommercio di Roma dal Centro Europa Ricerche, analizza le tendenze globali in questo settore.

Oggi si svolge un momento cruciale per il mercato del Napoli, con il presidente Aurelio De Laurentiis coinvolto in un confronto con Chiellini e Marotta.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: L'ombra di Vicario su Di Gregorio e Sommer. Così Comolli sfida Marotta; Comunicazione Italiana; Napoli, McTominay salterà la sfida contro il Como: gioca Giovane nel tridente; Bastoni escluso dalla Nazionale, la petizione social fa il pieno di like: ma per Saviano il problema è Marotta.

Saviano chi?, Marotta e l’esercizio del potere: sette minuti scarsi in cui ricorda chi è il capo del calcio italianoLa sua è la grammatica del padrone indiscusso, di chi non ha bisogno di sbattersi troppo: gli basta giocare con le pedine. Chiellini? E' giovane e inesperto ... ilnapolista.it

Serie A falsata finché ci sarà Marotta. Chiellini sembra che lo sappia: cosa aveva detto SavianoLe accuse via social dello scrittore e la replica stizzita del presidente Inter: Non so chi sia, ci penseranno gli avvocati ... tuttosport.com

Dopo il derby d’Italia di sabato sera, lo scrittore ha accusato duramente il presidente dell’Inter: «Finché quest’uomo avrà un ruolo nel calcio italiano, tutti avranno la sensazione che i campionati siano falsati». L’ad nerazzurro replica: «Le dichiarazioni di Robert - facebook.com facebook

Gerry #Cardinale e Paolo #Scaroni hanno incontrato oggi il Presidente della Lega Serie A Ezio #Simonelli e l’Amministratore Delegato Luigi #DeSiervo per un confronto sui temi prioritari per il futuro del calcio italiano: dalla modernizzazione dei diritti TV all’es x.com