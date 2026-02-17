Cadono calcinacci su via Verdi a Napoli | non ci sono feriti strada transennata

A causa di un distacco di calcinacci da un palazzo in via Verdi a Napoli, alcune parti del soffitto si sono sgretolate, lasciando pezzi sulla strada. La caduta ha provocato panico tra i passanti, che hanno dovuto fermarsi di colpo. Le forze dell’ordine stanno effettuando i rilievi e hanno transennato la zona per evitare incidenti. Nessuno si è ferito, ma l’episodio ha attirato l’attenzione di tutti.

Non ci sono feriti, ma tanta paura tra i passanti: forze dell'ordine sul posto per i rilievi. I calcinacci caduti da un palazzo di via Verdi.🔗 Leggi su Fanpage.it Cadono calcinacci in strada nel centro di Napoli: due donne ferite e portate in ospedale Napoli,cadono calcinacci:turiste ferite Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Cadono calcinacci dal palazzo, chiuso un tratto di marciapiede in corso Torino; Brindisi, copiosa caduta di calcinacci a Sant'Elia: un ferito certo, paura per eventuali dispersi; Calcinacci cadono da una palazzina, un ferito nel rione Sant’Elia; Fulmine distrugge la cupola della chiesa di Moliterno: calcinacci cadono all'interno, disposta la chiusura. Cadono calcinacci, chiuso un tratto di via Tribunali a NapoliPaura questo pomeriggio in via Tribunali dei a Napoli: alcuni calcinacci sono caduti in strada, costringendo le forze dell'ordine a transennare la zona in attesa di ulteriori verifiche. Non si ... fanpage.it Paura a Napoli, cadono calcinacci a via Toledo: ferite alla testa due turisteCadono calcinacci da un edificio in pieno centro a Napoli, ferite due donne. È accaduto nel pomeriggio di oggi in via Toledo, strada dello shopping napoletano. Le due donne, una turista residente a ... affaritaliani.it Giovedì 12 febbraio 2026 Forti raffiche di vento, disagi anche ad Alcamo: cadono alberi, pali, calcinacci. Danni a qualche veicolo, nessun ferito facebook Saronno, cadono calcinacci dal soffitto dell’Itc Zappa. Lezioni sospese per 19 classi x.com