Napolicadono calcinacci | turiste ferite
19.20 Cadono calcinacci da un edificio in pieno centro a Napoli,ferite due donne. E'accaduto nel pomeriggio in via Toledo, la strada dello shopping napoletano Le donne,una turista residente a Roma e un'altra di origini romene, sono state colpite alla testa. Sul posto il personale del 118,i vigili del fuoco,la polizia municipale e la Polizia di Stato. Le due donne sono state portate in ospedale per medicare le ferite. La zona è stata delimitata al traffico e sono cominciati i rilievi. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
Leggi anche: Napoli: cadono calcinacci a via Toledo, ferite due turiste
Leggi anche: Napoli, cadono calcinacci in via Toledo: ferite alla testa due turiste
Pranzo di Sant’Egidio, sindaca Salis in visita: “Infrastruttura solidale incredibile”; L’omelia di Zuppi: “Natale è la buona notizia. Il mondo vive l’ora della forza e dell’arroganza”; Donna morta sul Nilo, l’accusa del marito: “Ritardi nei soccorsi”; Hacker su nave Gnv, Crosetto: “Strumento potenzialmente distruttivo”. Come s’è arrivati agli arresti.
Paura a Napoli, cadono calcinacci a via Toledo: ferite alla testa due turiste - È accaduto nel pomeriggio di oggi in via Toledo, strada dello shopping napoletano. affaritaliani.it
Napoli, cadono calcinacci a via Toledo: due turiste romane ferite. «Tragedia sfiorata» - Paura nel cuore di Napoli, nella centralissima via Toledo, per la caduta di alcuni calcinacci staccatisi all'improvviso da un cornicione. msn.com
Napoli, cadono calcinacci da un cornicione in via Toledo: ferite due turiste - Nel centro affollato di Napoli, due giovani turiste romane colpite da detriti nel giorno di Santo Stefano. ilfattoquotidiano.it
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.