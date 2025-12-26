Napolicadono calcinacci | turiste ferite

26 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

19.20 Cadono calcinacci da un edificio in pieno centro a Napoli,ferite due donne. E'accaduto nel pomeriggio in via Toledo, la strada dello shopping napoletano Le donne,una turista residente a Roma e un'altra di origini romene, sono state colpite alla testa. Sul posto il personale del 118,i vigili del fuoco,la polizia municipale e la Polizia di Stato. Le due donne sono state portate in ospedale per medicare le ferite. La zona è stata delimitata al traffico e sono cominciati i rilievi. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.itImmagine generica

